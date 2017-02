Thimbleweed Park: Hands-on-Vorschau plus Video mit Ron Gilbert

Es gibt hübscher gepixelte Retro-Adventures als Thimbleweed Park. Doch dafür versprüht die Optik einen wundervollen Lucas-Arts-Charme. Quelle: Terrible Toybox, Inc. Wenn Ron Gilbert über Adventures plaudert, heißt es: Ohren spitzen! Denn er weiß, wovon er spricht. Es war Gilbert, der 1987 zusammen mit Garry Winnick den Meilenstein Maniac Mansion erschuf. Der sich drei Jahre später mit The Secret of Monkey Island ein Denkmal setzte. Und der während seiner Zeit bei Lucas Arts so viele Adventures prägte, dass sie selbst heute noch zu den besten des Genres zählen. Kein Wunder also, dass Gilbert viele Jahre lang regelrecht von seinen Fans bekniet wurde, er möge doch bitte, bitte, bitte wieder ein altmodisches Point&Click-Adventure im Stil seiner Lucas-Arts-Klassiker entwickeln!



15:03

Thimbleweed Park: Hands-on-Preview + Ron Gilbert im Video-Interview Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D72844%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1220547%26product%5Fid%3D259777%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]72844[/ctecvideo]

Und nun, drei Jahrzehnte nach Maniac Mansion, ist es soweit: Gilbert, der sich zuletzt mit Deathspank, The Cave und Scurvy Scallywags munter durch veschiedenste Genres gewerkelt hatte, kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Sein neues Spiel Thimbleweed Park, das über Kickstarter finanziert wurde, ist ein Retro-Adventure in Reinkultur! In seinem Entwicklerteam arbeiten weitere Lucas-Arts-Veteranen, neben Garry Winnick sind auch David Fox (Zak McKracken, 1988) und Mark Ferrari an Bord, der sich seine Sporen als Grafiker für Loom und Monkey Island verdient hat.

Also beste Voraussetzungen für ein Adventure in alter Lucas­-Arts-Tradition! Doch macht so etwas heute noch Spaß? Ron Gilbert jedenfalls glaubt fest daran - und brachte wie zum Beweis eine fortgeschrittene Vorschau-Version von Thimbleweed Park in unserer Redaktion vorbei, die knapp 15 Prozent des fertigen Spiels enthielt.

Wahnsinn à la Gilbert

Um Thimbleweed Park zu spielen, sollte man seine Erwartungen an klassisches Storytelling besser mit Schmackes über Bord werfen. Denn wir sind hier in Gilberts Reich - und da geht es, vorsichtig ausgedrückt, bizarr zu. Unser Abenteuer beginnt mit einer Leiche. Der Körper liegt im Wasser, "pixelt" vor sich hin, wie Agentin Ray, eine der Hauptfiguren, zynisch bemerkt. An ihrer Seite: Der junge Agent Reyes, den sie nicht ausstehen kann. Die Ermittlungen im Mordfall führen das Duo in den kleinen Ort Thimbleweed Park, der nahezu ausgestorben erscheint. Der Grund: Ein einflussreicher Erfinder, der nebenbei auch der Besitzer einer Kopfkissenfabrik ist, hat dafür gesorgt, dass das Städtchen finanziell vor die Hunde geht. Wie und warum, das erfahren wir erst nach einer Weile, in Dialogen sowie in Rückblenden, die uns die drei weiteren spielbaren Charakere näherbringen.

Gehe zu, Benutze mit - wir steuern unsere fünf Helden über neun klassische Aktionsverben. Quelle: Terrible Toybox, Inc. So lernen wir den großmäuligen Clown Ransome kennen, der von einer Zigeunerin verflucht wurde. Außerdem begegnen wir der jungen, talentierten Game-Designerin Delores sowie dem Geist Franklin. Und als wäre das noch nicht schräg genug, haben auch die Nebenfiguren gehörig einen an der Klatsche: So geraten wir immer wieder an die Pigeon Brothers, die in Wahrheit Schwestern sind, nach irgendwelchen geheimen Signalen suchen und sich dazu als Tauben verkleiden. Oder an den wirren Leichenbeschauer, der uns mit seinen Sprachticks gehörig auf den Keks geht und - vielleicht - die gleiche Person ist wie der ebenso bescheuerte Sheriff, den wir einen Raum weiter antreffen.

Na, schon verwirrt? Gut. So ging's uns beim Anspielen nämlich auch. Nach einer Weile fanden wir aber Gefallen an dem bizarren Plot, allein deshalb, weil er neugierig darauf macht, wie die ganzen Handlungsstränge überhaupt zusammenhängen. Allerdings sind nicht alle Figuren für Lacher gut, vor allem die Dialoge mit dem Sheriff fallen eher anstrengend als witzig aus - wir hoffen, dass sie im fertigen Spiel eher die Ausnahme bleiben.

Über die Rolle Klopapier (rechts im Bild) und die Richtung, in die sie hängt, ist auf Twitter ein regelrechter Streit unter den Fans entbrannt. Die Entwickler reagierten jedoch cool: Man kann nun im Optionsmenü auswählen, ob das Papier über oder unter der Rolle hängen soll. Kein Witz, die Option gibt es wirklich! Quelle: Terrible Toybox, Inc.

Fünf spielbare Helden

In unserer Preview-Version war Franklin noch nicht enthalten. Wir sind gespannt, wie sich der Geist beim Erkunden und Rätseln spielt! Quelle: Terrible Toybox, Inc. Haben wir Delores, Ransome und Franklin getroffen, stehen sie uns für das restliche Abenteuer zur Verfügung. Wie in Maniac Mansion wechseln wir jederzeit zwischen den fünf Charakteren hin und her, außerdem hat jeder Held sein eigenes Inventar. Etwas unkomfortabel: Anders als in Day of the Tentacle müssen die Figuren nebeneinanderstehen, wenn sie Gegenstände tauschen wollen. Damit das auf Dauer nicht zu anstrengend wird, sollen wir einen Großteil des Spiels mit jedem beliebigen Charakter spielen können, nur für wenige Puzzles wird man einen bestimmten Helden benötigen - und das soll dann auch immer ziemlich eindeutig sein. Trotzdem lohnt es sich, die Figuren häufiger mal zu wechseln, schon allein weil sie manchmal unterschiedlich reagieren - während Agent Reyes sich etwa über die grottenschlechten Witze des hiesigen Postboten fast totlacht, kann die kaltschnäuzige Ray gar nicht schnell genug das Weite suchen.

Gags für Genre-Kenner

Apropos Humor: Der wird in Thimbleweed Park großgeschrieben! Zwar steckt die Geschichte voller Krimi- und Mystery-Einflüsse, doch in erster Linie ist Thimbleweed Park eine schräge Komödie. Vor allem Adventure-Kenner kommen da auf ihre Kosten: Es vergeht kaum ein Moment, in dem nicht ein Witz über das Genre, Lucas Arts oder alte Sierra-Titel gerissen wird! Aufmerksame Spieler entdecken zudem zig alte Bekannte, etwa die irren Edisons und Grün-Tentakel, die allseits beliebte Pflanze Chuck, einen gewissen Navigator-Kopf aus Monkey Island oder Sandy und Dave aus Maniac Mansion. Wer das Spiel per Kickstarter mit einem hohen Betrag unterstützt hat, darf sich besonders freuen: Die Entwickler haben die Namen der Backer in ein Telefonbuch verpackt, das wir im Spiel anklicken und untersuchen können. Viele der Nummern können wir sogar wählen - dann hören wir Anrufbeantworter-Nachrichten ab, welche die Backer selbst eingesprochen haben!

Na, gleich erkannt? Im Diner arbeiten zwei Charaktere, die aufmerksame Adventure-Fans schon seit 30 Jahre kennen: Sandy und Dave waren bereits Hauptfiguren in Maniac Mansion! In Thimbleweed Park kehren sie als frustriertes Paar zurück. Quelle: Terrible Toybox, Inc.

Rätsel für Einsteiger und Profis

Anders als in modernen Adventures gibt es keine Hotspotanzeige, die uns interaktive Objekte hervorhebt. Wir müssen die Orte also "von Hand" mit dem Mauscursor absuchen. Quelle: Terrible Toybox, Inc. Details wie diese machen Thimbleweed Park vor allem für Genre-Liebhaber reizvoll. An die richtet sich auch der zweite der beiden wählbaren Schwierigkeitsgrade: Die härtere Einstellung sorgt für extra knackige Kopfnüsse, während der leichte Modus schon einige Aufgaben als gelöst betrachtet - vergleichbar also mit Monkey Island 2. Auf der höheren Stufe muss man damit rechnen, auch mal ein paar Minuten zu tüfteln oder rumzusuchen, bis man auf die Lösung kommt. Denn die Rätsel, die wir während unserer zweistündigen Spielzeit vorgesetzt bekamen, waren zwar immer fair und logisch, aber auch ungewöhnlich: Beispielsweise können wir einige Gegenstände aufsammeln, die gar nichts mit den Puzzles zu tun haben - das war früher nicht untypisch, wirkt heute aber sehr ungewohnt! Thimbleweed Park ist trotzdem nicht unfair: Nutzlose Items können wir einfach im Mülleimer entsorgen und das Inventar so aufräumen. Auch wird es keine Sackgassen oder Bildschirmtode wie in Maniac Mansion geben - ein Glück!

Gib, Nimm, Gehe zu: wie in alten Zeiten!

Wir erkunden die Stadt zu Fuß, das sorgt für einige Laufwege. Zum Glück rennen unsere Helden per Doppelklick. Quelle: Terrible Toybox, Inc. Bei unseren Ermittlungen müssen wir die Umgebung genau untersuchen - es gibt nämlich keine Hotspot­anzeige, wie sie heutzutage üblich ist. Wer unterwegs eine Münze übersieht, die irgendwo auf der Straße liegt, der kommt in einem späteren Puzzle nicht weiter. Dann heißt es zurück und die Umgebung nochmal absuchen - in Thimbleweed Park muss man sich auf häufige Fußmärsche einstellen. Allerdings soll man später auch eine Karte zur Schnellreise bekommen, außerdem lässt ein Doppelklick unsere Charaktere flott durch die Levels rennen. Das macht die Laufwege erträglicher. An einer Lucas-Arts-Tradition hält das Spiel dafür eisern fest: Wir kommandieren unsere Helden wie bei Monkey Island über Aktionsverben, mit denen wir Befehlssätze wie "Öffne Tür" oder "Benutze Glas mit Mikrowelle" bilden. Herrlich altmodisch!

Pixel-Grafik mit reichlich Retro-Charme

So wie das Gameplay präsentiert sich auch der Look: angelehnt an die 30 Jahre alten Genre-Klassiker, aber mit klugen Mitteln behutsam modernisiert. Garry Winnicks Figurendesign ist beispielsweise klar an Maniac Mansion angelehnt, doch die Umgebungen wirken dafür viel detailreicher. Beleuchtungseffekte, mehrfach scrollende Hintergrundebenen und animierte Details - etwa Vögel am Himmel oder Wellen im Wasser - machen die extrem pixelige Optik ansehnlich und heben sie von den alten Lucas-Arts-Titeln ab. Ob man die Grafik aber als wirklich schön oder einfach nur veraltet empfindet, ist vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks - zumal moderne Pixel-Abenteuer wie Technobabylon oder Resonance wesentlich prächtigere Hintergünde gezaubert haben.

Die deutsche Version

Die englischen Sprecher sind von schwankender Qualität, manche klingen motiviert, andere nur durchschnittlich. Dafür sorgt die sehr gute Musikuntermalung für eine tolle Atmosphäre! Deutsche Sprachausgabe gibt es allerdings nicht, einzig die Texte wurden vollständig übersetzt. Immerhin: Die Lokalisierung stammt wieder aus der Feder von Boris Schneider-Johne, der bereits mehrere Lucas-Arts-Titel - darunter Monkey Island 1 und 2 - mit viel Sprachwitz übersetzt hat. Damit dürfte auch in der deutschen Version ein astreines Retro-Vergnügen gewährleistet sein.

Thimbleweed Park soll "in Kürze" erscheinen - wir tippen auf einen Release März oder April 2017.



Von Felix Schütz

Redakteur

10.02.2017 um 15:35 Uhr Google+ Eigenen Artikel schreiben