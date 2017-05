Thief: 5. Teil in Entwicklung - verraten die Filmemacher

Die Thief-Reihe wird allem Anschein nach fortgesetzt. Diese Information stammt allerdings nicht von Square-Enix selbst. Der Publisher und Rechteinhaber sagt hierzu nur, dass man "momentan nichts in dieser Richtung anzukündigen" habe. Aus der Deckung gewagt hat sich stattdessen Straight Up Films. Das Studio arbeitet seit einiger Zeit an einer Kinoadaption des Stoffs. Auf der Webseite von Straight Up Films heißt es nun, dass "gegenwärtig an Thief 5 gearbeitet wird". Der Release soll parallel zum Film erfolgen, der allerdings noch keinen Starttermin hat.

Der bislang letzte, simpel mit Thief betitelte Teil ist bereits Anfang 2014 für PC und Konsolen erschienen. Das Serien-Reboot konnte die hoch gesteckten Erwartungen nach Meinung vieler Kritiker und Spieler allerdings nicht unbedingt erfüllen. Der Metascore liegt lediglich im Bereich um 70 Punkte. Wir hingegen waren durchaus angetan, wie ihr in unserem Test zu Thief nachlesen könnt. Als möglicher Zeitpunkt für die offizielle Enthüllung von Thief 5 käme natürlich die E3 2017 (13. bis 15. Juni) infrage.

Quelle: Straight Up Films