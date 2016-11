The Witness auf PS4 Pro in 4K: Neuer Patch zum Download

The Witness unterstützt die PS4 Pro. Mit dem jüngsten Update verbessern die Entwickler die grafischen Details des Puzzlespiels. Dem Changelog lässt sich entnehmen, dass nicht nur 4K-Anwender vom neuen Patch profitieren. Auch auf 1080p-Displays soll sich die Auflösung verbessert haben. The Witness soll nun in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde und 4x MSAA laufen - zuvor waren es 900p, 60 Fps und 2x MSAA. Wer die PS4 Pro an einem 4K-Fernseher betreibt, erhält fortan zwei Einstellungsmöglichkeiten im Puzzlespiel: 1440p, 60 Fps mit 2x MSAA in der Spielwelt; die Benutzeroberfläche und der Text werden mit einer 4K-Auflösung gerendert.

In der zweiten Grafikoption erlebt ihr The Witness auf PS4 Pro in 4K mit 30 Frames pro Sekunde und 2x MSAA - das gilt sowohl für die Spielwelt als auch die Benutzeroberfläche. Zudem unterstützt The Witness HDR auf allen PlayStation 4-Modellen. Die Hinweise zum neuen Patch für The Witness stammen von der Webseite zum Puzzlespiel. Wie gut der Knobler geworden ist, lest ihr in unserem Test zu The Witness. "The Witness ist nichts für Anfänger, ja nicht einmal etwas für vermeintlich gestählte Rätsel-Löser, die sich durch Portal 1+2 und The Talos Principle geknobelt haben. Es ist für jene Menschen, denen das alles noch zu einfach war und die weder eine Geschichte noch sonst irgendetwas brauchen, um virtuelle Labyrinth-Rätsel zu genießen," schreibt Redakteur Peter Bathge in seinem Test zum PS4-Puzzler.