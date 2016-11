Bereits im September 2016 sprach der Entwickler Jonathan Blow - der Kopf hinter dem Indie-Abenteuer The Witness - über mögliche Verbesserungen durch die kommende PlayStation 4 Pro. Die leistungsstärkere Konsole von Sony erscheint nächste Woche am 10. November 2016 im Handel. In einem Beitrag auf der offiziellen Webseite hat Jonathan Blow nun weitere Details zum kommenden Pro-Patch für The Witness bekannt gegeben und erklärt, welche Vorteile das Update für Käufer der PS4 Pro mitbringt.

So werden Spieler mit einem 4K-Display demnächst zwischen zwei verschiedenen Darstellungsmodi auswählen können. Zum einen handelt es sich dabei um eine Auflösung von 1440p, die auf 4K hochskaliert wird, bei 60 Bildern in der Sekunde und mit 2x MSAA. Zum anderen kann eine native 4K-Auflösung mit 2x MSAA gewählt werden, die allerdings nur mit 30 Bildern in der Sekunde läuft. Wer die PlayStation 4 Pro mit einem 1080p-Gerät nutzen möchte, wird ebenfalls die Vorteile der besseren Hardware nutzen können. Statt einer Auflösung von 900p wird das Spiel dann mit 1080p, 60 Bildern in der Sekunde und 4x MSAA dargestellt. Zudem wird The Witness auch HDR auf allen PlayStation 4-Modellen unterstützen. Der Patch soll laut Jonathan Blow noch im November erscheinen. Weitere Meldungen zu The Witness findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: The Witness