Andrzej Sapkowski profitiert in finanzieller Hinsicht von den Witcher-Spielen - genau gar nicht! Der Autor der Romane rund um Hexer Geralt von Riva sieht keinen Cent von den Erlösen, die CD Projekt Jahr für Jahr mit seiner Erfolgsserie einfährt. Die Witcher-Lizenz war von Sapkowski Mitte der 1990er auf einen Schlag an das in Polen beheimatete Studio abgetreten worden, gegen eine fixe Summe in unbekannter Höhe. Eine Dummheit, wie er heute selbst einräumt. Der Erfolg der Gameadaptionen sei einfach nicht absehbar gewesen. Außerdem habe er sich mit dem damals neuen Medium nicht ausreichend auseinandergesetzt, gibt Sapkowski in einem Gespräch mit den Kollegen von Eurogamer offen zu.

Es dürfte eine gewaltige Menge Geld sein, die sich Sapkowski mit dieser vorschnellen Entscheidung hat durch die Lappen gehen lassen. Alleine vom jüngsten Teil der Hauptreihe, The Witcher 3: Wild Hunt, gingen bislang deutlich mehr als 10 Millionen Exemplare über die Ladentheken in aller Welt, die beiden kostenpflichtigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine nicht einmal mitgerechnet. Der CCG-Ableger Gwent: The Witcher Card Game erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Also alles schlecht für Sapkowski? Das wiederum ist nicht anzunehmen. Der Bekanntheitsgrad seiner Witcher-Romane dürfte durch die gelungenen Adaptionen für PC und Konsolen geradezu in die Höhe geschossen sein. Dem Absatz hat das wohl kaum geschadet.

