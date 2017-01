Mit seinem umfangreichen Hauptspiel und zwei Erweiterungen bietet The Witcher 3 Rollenspielfreunden zahlreiche Gebiete, Quests, Waffen, Charaktere und Kreaturen. Doch obwohl die offiziell letzte Erweiterung Blood and Wine inzwischen auch schon wieder einige Monate auf dem Buckel hat, vermag die Welt des Witchers offenbar noch immer zu überraschen. Nicht nur beherbergen die Gewässer im Spiel riesige Pottwale, sondern offenbar auch die Lüfte. YouTube-Nutzer Blah Blah veröffentlichte jüngst nämlich ein kurzes Video, in dem er im Rahmen einer Mission einen Turm erklomm. Und was erspähten seine müden Augen da in luftiger Höhe? Richtig. Einen Pottwal, der aus den Wolken gen Boden stürzte. Zweifellos ein Fehler im Spiel - oder möglicherweise doch ein Ergebnis der dünnen Luft, die Geralt an der Spitze des Turms die Sinne vernebelte und halluzinieren ließ!?



Möglicherweise gibt es aber auch eine ganz andere Erklärung für den fallenden Wal. Im Reddit diskutieren die Spieler nämlich fleißig über das Video - da der vermeintliche Fehler im Spiel reproduzierbar ist, wird spekuliert, dass es sich sogar um eine absichtlich von den Entwicklern eingebaute Hommage an den Roman "Per Anhalter durch die Galaxis" des britischen Schriftstellers Douglas Adams handelt. Auch in der Verfilmung gibt es nämlich eine Szene, in der ein Wal durch die Lüfte zu Boden fällt. Für Informationen zu The Witcher 3: Wild Hunt und die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine besucht ihr unsere Themenseiten.

Via Kotaku