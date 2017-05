The Witcher 3: ​Video zeigt RPG-Hit in 8K-Auflösung bei 60 Fps

Der Youtuber Thirty IR ist dafür bekannt, das Maximum aus aktuellen Spielen und Grafikbrechern der vergangenen Jahre herauszuholen. Und wem das ohnehin wunderhübsche Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt aus dem Jahr 2015 noch nicht scharf genug war, der darf sich nun am neusten Werk des Youtubers ergötzen. Eine beeindruckende Auflösung von 7680 x 4320 erzielte Thirty IR bei maximalen Grafikeinstellungen und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde jüngst mit seinem Computer. Zu Zeiten, in denen 4K gemeinhin als Maß aller Dinge gilt, legte der ambitionierte Youtuber also mal eben 8K aufs Parkett - eine Auflösung, die die meisten Rechner nicht einmal in erwähntem Youtube-Video stemmen können werden.



Um The Witcher 3 - Wild Hunt unter so extremen Grafikeinstellungen bei absolut flüssiger Bildrate zu spielen und das Ganze dabei auch noch in Videoform zu bannen, nutzte Thirty IR laut seiner Videobeschreibung gleich zwei Rechner, die sich sehen lassen können:

Grafikkarten: 4x GTX TITAN Xp (2017) 4 WAY SLI @ 2038Mhz / 13358Mhz

Motherboard: Asus Rampage V Extreme (X99)

Prozessor: i7 6950X @ 4.30GHz

Arbeitsspeicher: Corsair Dominator Platinum DDR4 3200Mhz (64GB)

Grafikkarten: 4x GTX 1080 Ti 4 WAY SLI @ 2025Mhz / 12110Mhz

Motherboard: ASRock Extreme11 (X79)

Prozessor: i7 3970X @ 4.80GHz

Arbeitsspeicher: Corsair Dominator Platinum DDR3 2133Mhz (32GB)



