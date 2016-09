The Witcher 3: Polen widmet Hexer Geralt eine Briefmarke

Mit The Witcher 3: Wild Hunt ist dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt RED im Jahr 2015 ein riesiger Erfolg gelungen - 10 Millionen Mal hat sich das umfangreiche Rollenspiel, das erst kürzlich mit einer Game of the Year Edition bedacht wurde, inzwischen auf allen Plattformen verkauft. Die gesamte Serie schaffte es über die Jahre sogar auf 20 Millionen Verkäufe. Darüber freuen sich offenbar nicht nur die Entwickler selbst, sondern auch das Land Polen. Durch den enormen Erfolg des Videospiels sei Polen selbst als Wirtschaftsstandort attraktiver geworden, weswegen das Land dem Hexer als Zeichen des Danks nun eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lässt: Ab heute ist eine Briefmarke mit dem Portrait Geralts in Polen im Umlauf. Das hat die Seite senshudo berichtet, während sich Damien Monnier, Lead Designer von CD Projekt RED, via Twitter ebenfalls über die Nachricht freut.

Geralt is getting his own Polish stamp O__O pic.twitter.com/EAtAUlNnmZ — Damien Monnier (@Bacon_is_life) 15. September 2016



Insgesamt 180.000 Exemplare der limitierten Sonderbriefmarke mit der vom ersten Spielcover bekannten Abbildung des Witchers sollen in Umlauf gebracht worden sein. Die Marke soll dank fluoreszierendem Druck sogar im Dunkeln leuchten und in ihrem Wert (6 Zloty) umgerechnet etwa 1,38 Euro entsprechen. Ende August hatte CD Projekt RED die Game-of-the-Year-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Sammlung enthält alle Erweiterungen und DLCs, die für das Rollenspiel erschienen sind, also auch die Addons Hearts of Stone und Blood and Wine. Zwar hat das Team mit dem Hexer vorerst abgeschlossen, doch erscheint bald immerhin noch das Spin-Off-Kartenspiel Gwent. Ob CD Projekt RED mit dem ominösen SciFi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 an den enormen Erfolg von The Witcher anknüpfen können wird, bleibt abzuwarten.

