The Witcher 3: RPG und Overwatch sahnen bei Golden Joystick Awards 2016 ab

Manche Computerspiele sind einfach so gut, dass sie Preise verdient haben. Welche das sind, zeigen unter anderem die jährlich stattfinden Golden Joystick Awards.

2015 erhielt das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt so viele Preise in den unterschiedlichen Kategorien wie noch kein anderes Spiel zuvor. Und auch dieses Jahr kann sich das Entwicklerstudio CD Projekt Red wieder freuen. Denn durch die Addons Heart of Stone und Blood and Wine wurde das RPG erneut nominiert und gewann wieder in gleich vier Kategorien. Ebenfalls freuen, darf sich Blizzard. Denn der Online-Shooter Overwatch gewinn in gleich fünf Kategorien. Das Hardcore-Action-RPG Dark Souls 3 dagegen wurde Sieger im Bereich "Ultimate Game of the Year".

Hier alle Sieger der einzelnen Kategorien:

Best Audio : Fallout 4

: Fallout 4 Best Gaming Moment : Play of the Game in Overwatch

: Play of the Game in Overwatch Best Gaming Performanc e: Doug Cockle as The Witcher 3's Geralt

e: Doug Cockle as The Witcher 3's Geralt Best Gaming Platform : Steam

: Steam Best Indie Game : Firewatch

: Firewatch Best Multiplayer Game : Overwatch

: Overwatch Best Original Game : Overwatch

: Overwatch Best Storytelling : The Witcher 3: Blood and Wine

: The Witcher 3: Blood and Wine Best Visual Design : The Witcher 3: Blood and Wine

: The Witcher 3: Blood and Wine Breakthrough Award : Eric Barone (Stardew Valley)

: Eric Barone (Stardew Valley) Competitive Game of the Year : Overwatch

: Overwatch Competitive Play of the Year : coldzera's jumping AWP quad kill at MLG Columbus

: coldzera's jumping AWP quad kill at MLG Columbus Critics Choice Award : Titanfall 2

: Titanfall 2 Gaming Personality of the Year : Sean Plott (Day (9))

: Sean Plott (Day (9)) Hall of Fame : Lara Croft

: Lara Croft Handheld/Mobile Game of the Year : Pokemon Go

: Pokemon Go Innovation of the Year : Pokemon Go

: Pokemon Go Lifetime Achievement Award : Eiji Aonuma

: Eiji Aonuma Most Wanted Game : Mass Effect Andromeda

: Mass Effect Andromeda Nintendo Game of the Year : The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

: The Legend of Zelda: Twilight Princess HD PC Game of the Year : Overwatch

: Overwatch PlayStation Game of the Year : Uncharted 4: A Thief's End

: Uncharted 4: A Thief's End Studio of the Year : CD Projekt Red

: CD Projekt Red Ultimate Game of the Year : Dark Souls 3

: Dark Souls 3 Xbox Game of the Year : Rise of the Tomb Raider

: Rise of the Tomb Raider YouTube - Upcoming Personality of the Year: Jesse Cox

Die Golden Joystick Awards 2016 wurden am 18. November in der O2 Arena in London verliehen.

Quelle: VG247