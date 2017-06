The Witcher 3: Patch für PS4 Pro und Xbox One X kommt

Die Überraschung war groß, als Microsoft im Rahmen der E3-Pressekonferenz das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt als ein Spiel präsentierte, welches für die kommende Konsole Xbox One X optimiert wird.

Denn eigentlich hieß es, dass keine weiteren Patches mehr für das RPG erscheinen, auch kein 4K-Update für die Playstation 4 Pro. Doch auf der Xbox One X wird das Rollenspiel in 4K laufen. Müssen PS4-Pro-Besitzer in die Röhre schauen? Nein, denn wie Eurogamer auf Nachfrage bei den Entwicklern erfuhr, befindet sich derzeit auch ein Patch für die PS4 Pro in Arbeit. Eine entsprechende, offizielle Ankündigung soll in Kürze erfolgen.

Eigentlich wollte sich das Entwicklerteam voll und ganz auf Cyberpunk 2077 konzentrieren, das kommende Science-Fiction-Rollenspiel, von dem auf der diesjährigen E3 nichts zu sehen ist. CD Projekt Red erklärte im Vorfeld, dass dies das Jahr für das Kartenspiel Gwent sei. Daher dürfen wir wohl erst im kommenden Jahr mit einer Präsentation von Cyberpunk 2077 rechnen.

Wann das 4K-Update für die PS4-Pro-Version von The Witcher 3 erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben.

