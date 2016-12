The Witcher 3: ​Bilder vom Cosplay-Kalender mit nackter Haut

The Witcher 3: Wild Hunt aus dem Jahr 2015 gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Rollenspielen der vergangenen Jahre - da verwundert es nicht, dass Protagonist Geralt und andere Charaktere aus dem Spiel zu beliebten Zielen für sogenannte Cosplayer gehören. Einer davon heißt Ben und ist das derzeitige Model von Entwicklerstudio CD Projekt Red, wenn es darum geht, den muskulösen Hexer zu porträtieren. Auf seiner Seite, dem Maul Cosplay Store, ist ein Witcher Cosplay Kalender für das kommende Jahr 2017 erhältlich. Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte das Model zudem zahlreiche Bilder aus dem Kalender, der mit nackten Tatsachen (sowohl weiblichen als auch männlichen) nicht hinter dem Berg hält. Der beliebte Badewannen-Geralt ist jedenfalls auch wieder mit von der Partie.



"Dieses Produkt enthält (wie auch das Spiel) dezent heiße und erotische Fotografie", so warnt die Vorbestellerseite. "Wenn du diesen Kalender kaufen möchtest, solltest du den Anblick von Nippeln ertragen. Männlichen sowie weiblichen." Der Kalender kann aktuell für 29 US-Doller vorbestellt werden, auf Instagram verspricht der Anbieter zudem 10 Prozent Rabatt für Vorbesteller. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen und mehr rund um The Witcher 3: Wild Hunt und die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, die inzwischen gemeinsam in Form einer Game-of-the-Year-Edition erhältlich sind, besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Via PC Gamer