Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres hat das polnische Entwicklerstudio CD Projekt neue Informationen zu den Verkaufszahlen der gesamten "The Witcher"-Reihe bekannt gegeben. Demnach wurden über 25 Millionen Einheiten der Spiele (basierend auf den Werken von Autor Andrzej Sapkowski, der erst kürzlich die vorschnelle Lizenzvergabe bereute) verkauft. Darüber hinaus erzielte CD Projekt alleine mit The Witcher 3: Wild Hunt einen Umsatz von über einer Milliarde polnische Zloty - das sind umgerechnet etwa 236,5 Millionen Euro.

Neben den Verkaufszahlen sprach Adam Kiciński (Präsident von CD Projekt) über ein Release-Fenster für den offiziellen Start des Kartenspiel-Ablegers Gwent. Aktuell plant das Entwicklerteam eine Veröffentlichung im zweiten Halbjahr. Derzeit befindet sich das Kartenspiel noch in der geschlossenen Beta-Phase. Darüber hinaus arbeitet CD Projekt bereits an der Austragung eines ersten Gwent-Turniers, das einen Preispool in Höhe von 100.000 US-Dollar bieten soll. Zum kommenden Cyberpunk 2077 gab es keine weiteren Details. Weitere Meldungen und Videos zum Kartenspiel Gwent und The Witcher 3 findet Ihr auf unseren Themenseiten.

Quelle: WCCFtech