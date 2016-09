The Witcher 3: ​Kein Update für PS4 Pro - Fokus liegt auf anderen Projekten

Schlechte Neuigkeiten für Fans von The Witcher 3: Wild Hunt. Der Hexer Geralt von Riva und sein neuestes Abenteuer werden kein Grafik-Update für die kommende PS4 Pro erhalten, wie viele andere Games. Zumindest das ist aktuell Stand der Dinge, wenn es nach CD Projekt und Marcin Momot, dem Community Lead vom polnischen Entwickler geht. Doch was genau sind die Gründe, die gegen ein Grafik-Update für die potentere PS4 Pro sprechen, das theoretisch möglich wäre?

Auf diese Frage antwortete CD Projekt per auf eine E-Mail-Anfrage eines reddit-Users folgendermaßen: "Ich muss leider mitteilen, dass wir keine Pläne für eine PS4 Pro-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt haben. Unser Team arbeitet derzeit sehr intensiv an GWENT: The Witcher Card Game und Cyberpunk 2077. Wir wollen uns ganz der Entwicklung dieser beiden Projekte widmen. Danke für deinen Support und das Verständnis bei dieser Angelegenheit. " Um eine weitere offizielle Stellungnahme zu erhalten wandte sich Gamepur direkt per Twitter an Momot und stellte die selbe Frage. Auch dort bestätigte der Community Lead den Umstand und ließ den selben Wortlaut verlauten.



