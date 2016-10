The Witcher 3: Erfolg des Games soll sich negativ auf die Bücher ausgewirkt haben

The Witcher 3: Wild Hunt ist das letzte Videospiel-Abenteuer des Hexers Geralt von Riva und verzeichnete internationalen Erfolg sowohl bei Spielern als auch bei der Fachpresse. Trotz des gigantischen Erfolgs ist Andrzej Sapkowski, polnischer Schriftsteller und Erfinder des Hexer-Universums, nicht zufrieden. Ganz im Gegenteil: In einem Interview verriet der Autor, dass der Erfolg des Videospiels der Popularität seiner Bücher-Reihe geschadet habe. "Wenn sie ein Bild aus dem Spiel auf dem Cover meiner Bücher sehen, denken viele Fans, dass das Spiel zuerst da war. Und respektable Fans von Sci-Fi und Fantasy empfinden Verachtung für solche Derivate", lässt sich Sapkowski zitieren.

"Ich muss jedes Mal erklären, dass ich die Bücher zwölf Jahre vor der Veröffentlichung des Spiels geschrieben habe und dass der Sandwurm aus dem Spiel ist und nicht aus den Büchern. Du kannst den Sandwurm nicht in den Büchern finden, so hart du es auch versuchst", so der Autor. Weiterhin griff Sapkowski die Schriftsteller von Videospielen an und behauptete, dass große Spiele-Autoren auf Games bezogene Geschichten nur des Geldes wegen schreiben. "Und sicher schreiben sie das auf eine schlampige Art und Weise, halbherzig", ist die Meinung des Autors. Obwohl es sich nun vielleicht anhört, als ob Sapkowski neidisch auf den Erfolg von The Witcher 3 ist, erklärte der Schriftsteller, dass dies so nicht der Fall sei: "Die Probleme, die ich nun dank der Spiele habe, sind nicht alle durch das Spiel an sich entstanden. Ich bin nicht neidisch auf den unbestreitbaren Erfolg des Spiels. Ich bin weit davon entfernt. Aber es gibt nur einen originalen Witcher. Der, der mir gehört. Und nichts wird ihn von mir wegnehmen."

Was denkt ihr über die Meinung des Autors? Könnt ihr seinen Frust nachvollziehen, oder ist das in euren Augen völliger Humbug? Nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns an euren Gedanken teilhaben! Mehr Interessantes über The Witcher 3 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.