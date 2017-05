Netflix produziert Serie zu The Witcher

Der Streaminganbieter Netflix wird eine TV-Serie zu den The Witcher-Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski produzieren. Das gab der Konzern jüngst in einer Pressemitteilung bekannt. Anstatt sich Gerüchten zufolge in einem Film Horden von Monstern zu stellen, wird der Hexer Geralt seine Abenteuer nun im Serienformat erleben. Spakowski wird dem Produktionsteam dabei als kreativer Berater zur Seite stehen: "Ich bin begeistert davon, dass Netflix meine Geschichten übernehmen und sich dabei möglichst nahe an die Themen und Geschichten halten möchte, an denen ich über 30 Jahre geschrieben habe."

Auch Netflix' Vice President Erik Barmack zeigte sich höchst erfreut über die Zusammenarbeit: "Andzej Sapkowski hat eine reiche und unvergessliche Welt erschaffen, vertraut und magisch zugleich. Wir könnten uns nicht mehr freuen, das mit Netflix-Zuschauern auf der ganzen Welt zu teilen."

Sean Daniel (Die Mumie, Ben Hur, The Expanse) und Jason Brown (The Expanse), Partner bei der Sean Daniel Company, arbeiten als ausführende Produzenten an der Serie. Mit an Bord sind außerdem Tomek Baginski und Jarek Sawko von Platige Image, der polnischen Firma für Produktion und visuelle Effekte. Über die Schauspieler oder sogar die Hauptbesetzung für Geralt wurde bisher kein Wort verloren. Auch ist nicht bekannt, wann die Zuschauer die ersten Folgen der Serie zu sehen bekommen werden. Da Netflix für seine sehr guten Eigenproduktionen bekannt ist, können sich Hexer-Fans jedoch auf eine hochwertig produzierte Serie einstellen. Weitere Informationen sollen folgen.

Quelle: Platige.com