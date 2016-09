Im Rahmen eines Panels von CD Projekt Red in Polen hat das Entwicklerteam von The Witcher 3: Wild Hunt verraten, dass es Geheimnisse in der Erweiterung Blood & Wine gibt, die bislang noch nicht von Spielern gefunden worden sind. Nun hat das Team jedoch in einem Gespräch mit einem Redakteur des Eurogamers zwei dieser noch unentdeckten Geheimnisse verraten. Das erste "Secret" ist der verlorene Verlobungsring. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Quest, denn es gibt keine Belohnung, keine Erfahrungspunkte und keinen Dialog. Gebt ihr der Frau - die den Ring verloren hat - ihren Schmuck zurück, gibt diese Person Applaus und beginnt merkwürdig mit einem Schmetterling zu tanzen. Eurogamer hat ein entsprechendes Video dazu veröffentlicht.



Das zweite Geheimnis gehört zur Kategorie der Easter Eggs. Ihr könnt im Spiel auf einen einzigartigen Leoparden treffen, der eine Anspielung auf das ehemalige Haustier von Boxer-Legende Mike Tyson ist. Der Besitzer des Leoparden zitiert sogar aus dem Gedicht "The Tyger" von William Blake. Eine genaue Beschreibung wie und wo ihr auf den Leoparden in Blood & Wine treffen könnt, findet Ihr im Artikel von Eurogamer. Mit The Witcher 3: Game of the Year Edition wurde im vergangenen Monat eine Sammlung aller DLCs und Erweiterungen für das Spiel von CD Projekt Red für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Weitere Meldungen und Videos zu The Witcher 3: Wild Hunt findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer