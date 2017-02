Disney: Nach Pewiepie - Firma trennt sich von fast allen YouTube-Partnern

Nach der Trennung vom bekannten YouTuber Pewdiepie wegen Vorwürfen des Antisemitismus trennen sich die Maker Studios von fast allen YouTube-Partnern. Die Maker Studios gehören zur The Walt Disney Company und wurden 2014 für eine halbe Milliarde US-Dollar übernommen. Nun trennt sich das Unternehmen von 80 Mitarbeitern und verkleinert seine Kooperation im Multi-Channel-Netzwerk von 60.000 auf bloß 300 Partner. Das Ziel ist eine enorme Verkleinerung des bestehenden Netzwerks sowie eine Neuausrichtung auf familienfreundliche Unterhaltung, so wie es auch die Firmenphilosophie besagt. Weiterhin sollen wenige kommende Streaming-Stars etabliert und populär gemacht werden, anstelle zahlreiche, kleinere Künstler gefördert, wie es in Vergangenheit der Fall war.

Wie weiter berichtet wird, soll die Trennung keine direkte Konsequenz der Fehde mit YouTube-Star Pewdiepie sein, der in jüngster Vergangenheit enorme Missgunst geerntet hat. Felix Kjellberg - so der bürgerliche Name von Pewds - sorge für Aufsehen, weil er sich in seinen Videos mehrmals judenfeindlich geäußert hat. Bei Disney, seinem ehemaligen Vertragspartner, kam das nicht gut an und die Zusammenarbeit wurde beendet. Insgesamt neun Videos seit August 2016 sollen antisemitische Äußerungen oder eine Verharmlosung des Nationalsozialismus enthalten. In einem Beitrag auf Tumblr hat sich PewDiePie bereits zum besagten Fall geäußert. Darin distanziert sich der YouTuber von seinen Äußerungen, die er in den Videos gemacht hat. Er wollte zeigen, wie verrückt die moderne Welt geworden ist, besonders im Hinblick auf diverse Internet-Angebote.

Quelle: gamesindustry.biz