The Walking Dead: ​Virtual-Reality-Titel für 2018 geplant 

The Walking Dead ist schon lange fast jedermann ein Begriff. Egal ob man die Zombie-Comics von Robert Kirkman gelesen hat, in der Serie mit den Charakteren mitfiebert, oder in dem Telltale-Spiel schwierige Entscheidungen treffen muss: The Walking Dead ist über fast jedes Medium unterhaltsam. Nun könnte es bald eine weitere Möglichkeit geben, in das Zombie-Universum abzutauchen: Ein Virtual-Reality-Spiel, in dem ihr euch gegen fiese Zombies zur Wehr setzen müsst, ist für das Jahr 2018 geplant. Das kündigte Skybound auf der E3 2017 an.

Laut Skybound Entertainment werde Skydance Interactive mehrere VR-Titel auf Basis von The Walking Dead entwickeln. Die Veröffentlichung des ersten Titels sei schon für 2018 geplant. President von Skybound Dan Murray äußerte sich folgendermaßen: "Wir wurden von so ziemlich jeder Person auf dem Planeten darauf angesprochen, ob wir nicht ein VR-Spiel zu The Walking Dead machen könnten." Später fügte Murray hinzu, dass Skybound eine "sehr eigene Herangehensweise" an die Thematik habe. Bisher ist ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt. Der VR-Titel werde jedoch voraussichtlich komplett neue Charaktere und Geschichten mit sich bringen.

Quelle: Variety