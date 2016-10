The Walking Dead: Teaser-Trailer zu Staffel 7 der Zombie-Serie

11.10.2016 um 16:15 Uhr The Walking Dead geht in die siebte Staffel! nach dem fulminanten Ende von Staffel 6 schürt ein drei-minütiger Teaser-Trailer nicht nur die Vorfreude, sondern auch die Gerüchteküche. Wer die letzte Staffel bis zum Ende verfolgt hat, dürfte wissen, was wir meinen. Zu sehen ist ein Dialog zwischen Bösewicht Negan und Rick. Wie es mit den Überlebenden weitergeht, erfahren wir aber wohl erst in ein paar Wochen. Die siebte Staffel von The Walking Dead startet am 23. Oktober 2016.

