Erinnert ihr euch noch an Trevor Philips, den wahnsinnigen Hillbilly, der einen Teil des Protagonistentrios im Open-World-Erfolg Grand Theft Auto 5 ausmachte? Wer sich ein wenig mit der Entstehung des Spiels aus dem Hause Rockstar Games auskennt, der weiß, dass Trevor von Steven Ogg gespielt wird, einem kanadischen Schauspieler, der auch in Filmen und durchaus namhaften Serien des Öfteren vor der Kamera erscheint. So etwa in der extrem erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead des US-Kabelsenders AMC, wo Ogg bereits in einigen Episoden der siebten Staffel den Simon mimte. Und offenbar sollten sich Fans der Serie an den Anblick des hochgewachsenen Kanadiers gewöhnen.

Wie nämlich die Webseite Variety berichtet, wurde Ogg neben zwei weiteren Darstellern zum Stammschauspieler für die kommende achte Staffel von The Walking Dead befördert. Die beiden anderen Glücklichen heißen Katelyn Nacon und Pollyanna McIntosh. Ogg ist dabei kein Fremder im Seriengeschäft: In der Vergangenheit tauchte er unter anderem in bekannten Produktionen wie Better Call Saul und der im vergangenen Jahr äußerst populär gestarteten Serie Westworld auf. Die achte Staffel von The Walking Dead soll voraussichtlich noch im späteren Verlauf des Jahres 2017 ausgestrahlt werden. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten zur Zombie-Serie haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite im Auge.

Quelle: Variety via Gamespot