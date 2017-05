The Walking Dead: Achte Staffel beginnt actionreich

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Denise Huth (Executive Producer von The Walking Dead) über den Start der achten Staffel. Der Auftakt im Herbst ist gleichzeitig die 100. Episode der Zombie-Serie mit Schauspieler Norman Reedus. Laut Huth dürfen sich die Fans auf einen spektakulären Staffel-Beginn mit ordentlich Action freuen: "Wir haben eine Tonne voll Action. Es ist super aufregend. Ich glaube es wird wirklich, wirklich zufriedenstellend.", sagt die Produzentin im Interview.

Im Verlauf von Staffel 6 haben die Produzenten von The Waking Dead erkannt, dass der Start von Staffel 8 gleichzeitig Folge 100 sein wird. Allerdings hat das keine wirklichen Einflüsse auf die Erzählung der Geschichte gehabt. Allerdings ist das Team sehr froh, dass das Jubiläum nun mit dem Ausbruch des neuen Krieges in The Walking Dead stattfindet. Das vollständige Interview mit Denise Huth könnt Ihr bei Entertainment Weekly nachlesen und anhören. Vor einigen Wochen wurde erste Details zu zwei neuen Charakteren enthüllt, die erstmals in Staffel 8 auftreten werden. Weitere Meldungen und Videos zu The Walking Dead gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Entertainment Weekly