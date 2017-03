The Walking Dead: Season 3: Neuer Trailer stimmt euch auf Episode 3 ein

Wollt ihr wissen, wie die Geschichte rund um Javier und Clementine in Season 3 der Zombie-Adventure-Reihe The Walking Dead weitergeht? Dann müsst ihr euch nur noch bis zum 28. März gedulden.

Denn an diesem Tag erscheint Episode 3 "Above the Law" für PC, Playstation 4, Xbox One sowie iOS- und Android-Geräte. Mit dem Season-Pass könnt ihr euch die neue Episode direkt herunterladen. In dieser wird erzählt, was nach den Ereignissen von "Ties That Bind: Part Two" passiert. Javier hat noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, sich in seiner wiedervereinten Familie zurecht zu finden, während die Bewohner von Richmond immer nervöser werden. Es steht die große Frage im Raum, wie Clementine und ihre Freunde mit Javier umgehen werden... Ein neuer Trailer gibt euch schon jetzt einen Vorgeschmack auf diese Ereignisse.

Mit Season 3 von The Walking Dead, mit dem Untertitel "A New Frontier" will Telltale Games auch neue Spieler erreichen, da Vorkenntnisse der anderen Staffeln nicht zwingend notwendig sind, um die Ereignisse der aktuellen Season zu verstehen. Wer die anderen Staffeln aber gespielt hat, der kann seine Entscheidungen übernehmen, die sich auf die Handlung auswirken.

Quelle: Pressemeldung