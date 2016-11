Weihnachten wird dieses Jahr schaurig-schön. Denn am 20. Dezember wird mit "A New Frontier" die erste Episode der dritten Staffel des Adventures The Walking Dead: The Telltale Series erscheinen.

Die Episode wird zeitgleich über den Telltale Online Store, Steam sowie über den Xbox Games Store für Xbox One und Xbox 360 und über das Playstation-Network für Playstation 4 und Playstation 3 veröffentlicht. Außerdem dürfen sich Spieler an mobilen Geräten freuen, denn die erste Episode erscheint am selben Tag auch für iOS- und für Android-Geräte.

Am 7. Februar folgt für Besitzer einer Playstation 4 und Xbox One eine Season-Pass-Disc, welche "A New Frontier" sowie Download-Zugang für die weiteren Episoden enthält. Alle PS4-Vorbesteller freuen sich zusätzlich über eine Version von The Walking Dead: Season Two und The Walking Dead: Michonne. Auf Steam gibt es aktuell einen Preisnachlass von 10 Prozent auf das Spiel.

"A New Frontier" beginnt vier Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Epidemie. Ihr schlüpft in die Rolle von Javier, der sich aufmacht, seine Familie wiederzufinden. Dabei trifft er auf Clementine aus den beiden anderen Staffeln des Spiels. Beide müssen Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod bestimmen. Erste Einblicke in diese Episode gibt es am 1. Dezember live auf der Bühne bei den The Game Awards zu sehen.