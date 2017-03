The Walking Dead: Season 3: Releasetermin für Episode 3 bekannt

Fans der Adventure-Reihe The Walking Dead warten schon gespannt darauf, wie die Geschichte in der dritten Episode der dritten Staffel weiter geht. Während bisher nur bekannt war, dass die Fortsetzung in diesem Monat erscheint, steht jetzt ein offizielles Veröffentlichungsdatum fest.

The Walking Dead: Season 3 Episode 3 "Above the Law" wird am 28. März für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Dies gab Telltale Games während der PAX-East-Spielemesse bekannt. Am selben Tag kommt die Retail-Fassung des Spiels in den USA in den Handel, Spieler in Europa müssen sich bis zum 3. April gedulden. Die Retail-Version enthält die ersten beiden Episoden auf DVD sowie den Season-Pass, mit dem sich Käufer alle weiteren Episoden der dritten Staffel herunterladen können, sobald diese erscheinen.

Telltale Games will in Kürze auch einen Trailer zu Episode 3 "Above the Law" von The Walking Dead: Season 3 veröffentlichen.

Quelle: DualShockers