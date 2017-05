The Walking Dead: Season 3: Staffelfinale hat einen Releasetermin

Am 30. Mai erscheint mit "From the Gallows" das Staffelfinale des Zombie-Adventures The Walking Dead für PC, PS4 und Xbox One.

Laut Telltale Games wird diese Episode aufgrund der vielen Entscheidungen, die ihr in vorherigen Episoden treffen konntet sowie der Beziehungen, die eingehen konntet, sehr interessant werden. Das Schicksal von Richmond hängt am seidenen Faden und mit ihm auch das Leben der Bewohner. Je nachdem welche Entscheidungen ihr bisher getroffen habt, werden Javier andere Personen vertrauen. Doch die Krise stellt die Beziehungen der Charaktere untereinander auf eine harte Probe.

In der kommenden Woche soll es weitere Informationen zur finalen Episode "From the Gallows" des Zombie-Adventures The Walking Dead geben.

Quelle: Website von Telltales The Walking Dead