Am 30. Mai endet The Walking Dead: A New Frontier bereits wieder. Dann erscheint mit "From the Gallows" die fünfte und letzte Episode der dritten Staffel von Telltale Games' beliebter Zombie-Adenture-Reihe für PC, PS4, Xbox One sowie Apple iOS und Google Android. Ein neuer Trailer bereitet auf das Finale vor. Wer mit The Walking Dead: A New Frontier noch nicht so weit ist, sollte es allerdings tunlichst vermeiden, auf den Play-Button zu klicken. Der Clip enthält den einen oder anderen Story-Spoiler.

In The Walking Dead: A New Frontier - "From the Gallows" warten erneut schwierige Entscheidungen auf Protagonist Javier und damit die Spieler.. Das Schicksal von Richmond hängt am seidenen Faden und mit ihm auch das Leben der Bewohner. Die existenzielle Krise stellt die Beziehungen der Charaktere untereinander erneut auf eine harte Probe. Nach dem Abschluss von The Walking Dead: A New Frontier stellt sich natürlich die Frage nach einer 4. Staffel. Hierzu liegen noch keine Informationen vor. Vielleicht überrascht uns Telltale ja auf der E3 2017 (13. bis 15. Juni) ja mit einer Ankündigung.