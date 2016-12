The Walking Dead: A New Frontier - Telltale spricht über die beiden Protagonisten (Video)

In einem neuen Behind-the-Scenes-Video zu The Walking Dead: A New Frontier sprechen die Macher von Telltale Games unter anderem über Clementine und Javier. Erstmals in der Seriengeschichte übernimmt der Spieler nämlich die Kontrolle über gleich zwei Protagonisten. Der Startschuss für The Walking Dead: A New Frontier ist am 20. Dezember gefallen. Zum Launch sind gleich zwei, von insgesamt fünf geplanten, Episoden verfügbar.

The Walking Dead: A New Frontier ist für PC, PS4, Xbox One sowie Smartphones und Tablets erhältlich. PS3 und Xbox 360 werden hingegen nicht mehr mit Umsetzungen bedacht. Der Marktanteil der beiden Last-Gen-Konsolen ist inzwischen schlicht zu gering. The Walking Dead: A New Frontier setzt zum einen natürlich die Story der ersten beiden Episoden fort, ist laut Telltale aber auch für Neueinsteiger geeignet. Alle weiteren News und Infos zur Zombie-Fortsetzung findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Walking Dead: A New Frontier.