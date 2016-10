The Walking Dead: Neuland - Staffel 3 auf 2017 verschoben? (Gerücht)

Startet die 3. Staffel von The Walking Dead erst deutlich später als bislang angenommen? Eigentlich sollte es im kommenden Monat November mit The New Frontier beziehungsweise Neuland, wie der Untertitel hierzulande lautet, losgehen. Versandgigant Amazon nennt auf seiner deutschen Webseite nun aber einen völlig anderen Termin. Demnach erscheint zumindest die Retail-Version, die üblicherweise nur die jeweils 1. Episode auf Disc enthält, erst am 23. Februar 2017.

Bislang handelt es sich aber lediglich um ein Gerücht. Entwickler Telltale Games hat sich noch nicht zu einer Verschiebung von The Walking Dead - Neuland geäußert. Wirklich viel über den Inhalt ist noch nicht bekannt. Die Story beginnt einige Jahre nach dem Finale von Staffel 2. Clementine ist dem Kindesalter inzwischen entwachsen. Neben Clem wird es auch einen zweiten Protagonisten namens Javier geben. Weitere Infos zu The Walking Dead - Neuland könnt ihr dem verlinkten Bericht von der PAX West aus dem September entnehmen.

Quelle: Amazon DE