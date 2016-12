Unmittelbar vor dem Release von The Walking Dead: A New Frontier, also Season 3, hat Telltale Games eine Reihe neuer Screenshots veröffentlicht. Klickt euch hierzu durch die Galerie. Wir sehen unter anderem Bilder einer älteren Clementine, die wir bereits aus den ersten beiden Adventure-Staffeln kennen, und in The Walking Dead: A New Frontier erneut als Protagonistin fungieren wird. Außerdem wird uns auch der zweite spielbare Charakter Javier García, ein ehemaliger professioneller Baseballspieler, ein wenig näher gebracht.





Der Startschuss für The Walking Dead: A New Frontier fällt am morgigen 20. Dezember. Dann erscheinen, was völlig untypisch für Telltale-Spiele ist, gleich zwei von insgesamt fünf geplanten Episoden für PC, PS4, Xbox One und Mobilgeräte (Apple iOS, Google Android). Die beiden Last-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft erhalten keine Umsetzungen mehr, wie jetzt ebenfalls bestätigt wurde. Den bereits vor einigen Tagen veröffentlichten Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb noch einmal ansehen. Weitere News uns Infos zur Zombie-Fortsetzung findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Walking Dead: A New Frontier.