The Walking Dead: Season 3 - Staffelauftakt mit Doppel-Episode, neuer Trailer

Telltale Games hat einen brandneuen Trailer zu The Walking Dead: Season 3 "A New Frontier" veröffentlicht. Darin geht's um das Schicksal des neuen Protagonisten Javier. Dessen Familie bleibt von der verhängnisvollen Zombie-Apokalypse nicht verschont, wie zunächst ein Rückblick veranschaulicht, bevor der Trailer einige Jahre in der Zeit nach vorne springt und eine bekannte Akteurin präsentiert. Clementine hat nämlich wieder eine tragende Rolle in der Geschichte inne.

Sie zählt zusammen mit Javier zu den spielbaren Charakteren in The Walking Dead: Season 3. Telltale möchte mit der neuen Staffel sowohl Neueinsteiger als auch Serienveteranen abholen. Letztere können eventuell vorhandene Spielstände und damit zuvor in beiden Staffeln getroffene Entscheidungen importieren oder sich die Ereignisse anhand vielfältiger Optionen selbst konfigurieren. Mehr Details zu diesem Feature sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die nächste Staffel der vielerorts umjubelten Adventure-Reihe startet erstmals mit gleich zwei Episoden. Die beiden Folgen von The Walking Dead: Season 3 "A New Frontier" sind ab dem 20. Dezember 2016 für PS4, Xbox One, PC, iOS- und Android-Geräte zum Download verfügbar. Einzelheiten über mögliche weitere Plattformen möchte das Entwicklerstudio zu einem späteren Zeitpunkt herausgeben. Wer sich etwas länger gedulden kann, greift ab dem 14. Februar 2017 zur "Season Pass Disc", die ausschließlich für Konsolen verfügbar sein wird und den Zugang zu allen fünf geplanten Episoden beinhaltet.

Quelle: Telltale Games