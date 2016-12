Für viele Leute bietet der kommende Weihnachtsurlaub endlich die Möglichkeit mal so richtig zu zocken. Dies scheint auch das kalifornische Studio Telltale Games so zu sehen, denn die Erzähler von interaktiven Geschichten wie The Wolf Among Us, Tales From the Borderlands oder Game of Thrones veröffentlichten am 20. Dezember endlich die ersten beiden Episoden der lang erwarteten dritten Staffel von The Walking Dead. Diese trägt den Untertitel A New Frontier und erzählt die Geschichte einer nun sichtlich abgestumpften Clementine sowie dem neuen Charakter Javier, der mit seiner Familie auf der Flucht vor den Zombie-Horden ist.

Endlich sind die ersten beiden Folgen der dritten Staffel von Telltale Games' The Walking Dead erschienen. In unserem Let's Play spielen wir die komplette erste Folge. Quelle: Telltale Games In unserem in drei Folgen aufgeteilten Let's Play spielen die Redakteure Oliver Nitzsche und Christian Dörre die komplette erste Folge. Dort stoßen sie nicht nur auf beißwütige Untote oder aggressive Plünderer, sondern auch auf einige knallharte Szenen und das eine oder andere kleine Logikloch. Vor allem bei den zahlreichen schwerwiegenden Entscheidungen im Spiel sind sich die Redakteure nicht immer einig. Während Oliver am liebsten wild um sich ballern und jede Frau bespringen würde, versucht Kollege Chris etwas besonnener zu agieren. Der schändliche Einfluss des jungen Nitzsche macht sich aber dann doch an ein paar Stellen bemerkbar.



21:05

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier - Episode 1 im Let's Play (Teil 1/3)

26:37

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier - Episode 1 im Let's Play (Teil 2/3)

30:02

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier - Episode 1 im Let's Play (Teil 3/3)