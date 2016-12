The Walking Dead: A New Frontier - Launch-Trailer zum zweigeteilten Staffelstart

Telltale Games hat in der vergangenen Nacht bereits den Launch-Trailer zu The Walking Dead: A New Frontier (Season 3) veröffentlicht. Dabei beginnt die nächste Adventure-Staffel erst am 20. Dezember, also in über einer Woche. Dieser Release-Termin gilt für PC, PS4, Xbox One sowie Mobilgeräte mit Apple iOS und Google Android. Weitere Plattformen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bedient. Eine allzu lange Wartezeit ist aber nicht zu erwarten.

Debüt von The Walking Dead: A New Frontier (Season 3) ist zweigeteilt. An besagtem Tag erscheinen nämlich parallel Episode One: Ties That Bind Part 1 und Episode Two: Ties That Bind Part 2. Insgesamt besteht The Walking Dead: A New Frontier (Season 3) aus fünf Episoden. Das dürfte bedeuten, dass lediglich noch drei weitere nachfolgen. Ganz eindeutig ist der Blogbeitrag auf der Telltale-Webseite in diesem Punkt aber nicht. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Walking Dead: A New Frontier (Season 3).

Quelle: Telltale Blog