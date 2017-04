Let's Play The Surge: Dark Souls und Blut in futuristischem Setting

Verantwortlich für The Surge sind die Entwickler von Deck 13, die schon 2014 mit Lords of the Fallen ihre Leidenschaft für knackige Rollenspiele unter Beweis gestellt haben. Final erscheinen soll der Titel am 16, Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Eine Sneak Peek mit Eindrücken unserer Leser (darunter auch echte Dark Souls-Experten) lest ihr in der nächsten Ausgabe der PC Games, die Ende April im Laden erhältlich ist.