The Surge: Neues Video blickt hinter die Kulissen des Action-RPG

06.05.2017 um 16:15 Uhr Publisher Focus Home Interactive hat ein neues Video zum kommenden The Surge veröffentlicht. Darin erhalten Spieler einen Blick hinter des Action-Rollenspiels von Deck13. Verschiedene Entwickler des Teams erzählen, wie sie die Sci-Fi-Umgebung von The Surge erschaffen haben. Am 16. Mai 2017 erscheint The Surge für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

