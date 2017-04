02:12

The Surge: Combat-Trailer zum Action-Rollenspiel

22.04.2017 um 16:15 Uhr Hier könnt ihr euch den Combat-Trailer zu The Surge ansehen. Der etwa zweiminütige Clip stellt anhand einiger PS4-Gameplay-Szenen das an Dark Souls erinnernde Kampfsystem des Action-Rollenspiels vor. The Surge ist bei Deck 13 Interactive in der Mache, und erscheint am 16. Mai für PC und Konsolen.

