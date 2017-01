The Surge: Mai-Release im neuen CGI-Trailer bekannt gegeben

28.01.2017 um 12:15 Uhr Publisher Focus Home Entertainment hat einen neuen CGI-Trailer zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel The Surge veröffentlicht. Darin wird unter anderem der Release-Zeitraum für den Titel eingegrenzt. Demnach erscheint The Surge im Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vom 01. bis 02. Februar 2017 wird das Entwicklerteam von Deck 13 weitere Details zum Spiel im Rahmen des Events "Le What's Next" in Paris bekannt geben.

