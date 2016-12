The Surge: 4 Minuten Gameplay aus Decks 13s SciFi-Rollenspiel

18.12.2016 um 09:15 Uhr Hier könnt ihr euch einen längeren Gameplay-Trailer zu The Surge ansehen. Das neue Bildmaterial aus Decks 13s SciFi-Rollenspiel stammt aus einer noch längst nicht fertigen Pre-Alpha-Version. Bis zum Release, der für kommendes Jahr geplant ist, kann sich in Sachen Grafik also noch einiges tun.

