Das Frankfurter Studio Deck 13 hat einen neuen Patch für die PC-Version von The Surge veröffentlicht. Das düstere Action-Rollenspiel, das auch in unserem Test sehr gut abgeschnitten hat, erhält durch das Update zahlreiche Bugfixes und auch das Balancing wird an mehreren Stellen überarbeitet. Auch an den Tastenbelegungen hat Deck 13 nachgebessert, u.a. ist Ducken/Springen nun auch mit dem linken Analogstick möglich. Die interessantese Neuerung betrifft aber die Musik: Bislang mussten die Spieler immer ein- und demselben Song lauschen, sobald sie die Service-Station betreten - das wird schnell nervig! Abhilfe schafft darum das neue Update von Deck 13: Dank dem Patch ist es nun möglich, auch eigene Musikstücke einzubinden, die dann beim Besuchen der Service-Station abgespielt werden.

Die Dateien müssen im Format WAV, OGG oder FLAC vorliegen, MP3s werden (bislang) nicht unterstützt. Um sie einzubinden, genügt es bereits, im Verzeichnis Documents\The Surge ein neues Unterverzeichnis "songs" zu erstellen und die Musikstücke dort abzulegen. Der Pfad könnte dann zum Beispiel so aussehen: C:\Users\User\Documents\The Surge\songs

Alle Details zu dem Patch inklusive aller Änderungen und Installationsanweisung findet ihr hier im Steam-Forum:

http://steamcommunity.com/app/378540/discussions/0/1290691308568219300/

Achtung: Das Update ist bislang nicht offiziell erschienen, sondern nur über Steam als Beta-Update verfügbar. Dazu muss man aus in der Spiele-Übersicht einen Rechtsklick auf The Surge machen, Eigenschaften auswählen und danach den Reiter "Betas". Dort im Dropdown-Menü einfach "beta_patch - Several fixes" auswählen. Deck 13 betont, das Update sei bereits stabil und zu empfehlen, man wolle nur noch weitere Tests durchführen, bevor es offiziell veröffentlicht wird. Installation auf eigene Gefahr!

