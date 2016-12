The Surge: Mehrere Minuten PS4-Gameplay aus Deck 13s SciFi-Rollenspiel

Focus Home Interactive hat ein neues Gameplay-Video zu The Surge veröffentlicht. In den über vier Minuten Laufzeit bekommen wir in erster Linie Kampfszenen zu sehen. Das Bildmaterial stammt offensichtlich von der PS4, wie man unschwer an den eingeblendeten Controller-Buttons erkennen kann. The Surge hat noch Pre-Alpha-Status, ist also noch längst nicht fertiggestellt. Bis zum Release kann sich als bei Grafik und Animationen noch einiges tun. Geplant ist dieser für 2017. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

The Surge wurde im Sommer des vergangenen Jahres angekündigt. Entwickelt wird das SiFi-Rollenspiel vom deutschen Studio Deck 13 Interactive. Deshalb könnte man The Surge auch mit einiger Berechtigung als inoffiziellen Nachfolger zu Lords of the Fallen aus demselben Hause bezeichnen. Das Setting ist dieses Mal zwar futuristisch, beim Gameplay gibt es aber deutliche Überschneidungen. Und auch die Grafik-Engine ist dieselbe. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Surge.