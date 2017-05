The Surge: Neues "Behind the Scenes"-Video zum Action-RPG veröffentlicht

In knapp zwei Wochen erscheint das Action-Rollenspiel The Surge für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Vorfeld hat Publisher Focus Home Interactive nun ein neues Video zum kommenden Titel veröffentlicht. Darin sprechen verschiedene Mitarbeiter von Entwickler Deck13 über die Erstellung des Sci-Fi-Universums sowie über das spezielle Kampfsystem von The Surge. Das rund sieben Minuten lange Video könnt ihr euch hier ansehen:



In The Surge schlüpfen Spieler in die Rolle von Exo-Techniker Warren, der als Angestellter von CREO die Erde vor dem Ende retten möchte. Umweltzerstörung, Technologie-Missbrauch und Korruption stehen in der Welt des Action-Rollenspiels an der Tagesordnung. Während seines ersten Arbeitstages wacht Warren in einer völlig zerstörten Umgebung auf. Die Aufgabe ist es nun, das Geheimnis hinter der Katastrophe zu lüften. Kürzlich hatten vier PC-Games-Leser bereits die Chance, The Surge vor dem Release auszuprobieren. Weitere Meldungen und Videos zu The Surge findet Ihr auf unserer Themenseite.