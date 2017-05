The Surge: Minimale vs. maximale PC-Details - Unterschiede im Video

In unserem unterhalb dieser Zeilen platzierten Grafikvergleich widmen wir uns ausschließlich der PC-Version von The Surge. Im Video überprüfen wir, welche Unterschiede es zwischen den minimalen und maximalen Details des Sci-Fi-Rollen gibt. Zu Beginn des Videos seht ihr die von uns vorgenommenen Einstellungen und die Rechnerkonfiguration. Klickt auf den HD-Button, um das Video in einer High-Definition-Qualität wiederzugeben - und auch kleinere Details zu erkennen. Bereits gestern präsentierten wir euch einen Grafikvergleich, der die Versionen von The Surge für PC, PS4 und Xbox One auf ihre optischen Unterschiede überprüft. Das Action-Rollenspiel im Dark-Souls-Stil ist seit dem 16. Mai im Handel erhältlich.



"Technisch liefert die PC-Version ein gutes Bild, The Surge glänzt besonders hier mit scharfen Texturen, stimmungsvoller Beleuchtung, weichen Animationen und schicken Partikeleffekten", schreibt Redakteur Felix Schütz im Test zu The Surge. Fragen zu den spielerischen Qualitäten von The Surge beantwortet unser Review selbstverständlich ebenfalls. Es ist eine klare Steigerung im Vergleich zum indirekten Vorgänger Lords of the Fallen von den gleichen Entwicklern festzustellen. Wie die internationale Presse wertet, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Test-Übersicht zu The Surge. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der ausführlichen Themenseite zu The Surge.