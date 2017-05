The Surge: Der Launch-Trailer zum "SciFi-Dark Souls" ist da

Wenige Tage vor Release hat Focus Home Interactive heute den Launch-Trailer zu The Surge veröffentlicht. Der Clip zeigt neue, Action-geladene Kampfszenen aus dem Rollenspiel. The Surge ist das neue Werk von Deck 13 Interactive (Venetica, Lords of the Fallen) und wurde offensichtlich von Dark Souls inspiriert. Insbesondere dem Kampfsystem ist das anzumerken. Allerdings setzt The Surge auf ein futuristisches Setting mit viel blitzendem Metall anstatt auf düstere Mittelalter-Fantasy.

The Surge erscheint am 16. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Wer noch schnell vorbestellt, kann sich über folgende Boni freuen: CREO PSOI Limited Rig, Mechanisiertes Gegengewicht V.0.9 Implantat, OS Näherungssensor Implantat. Käufer der PS4-Version erhalten außerdem zwei exklusive Gegenstände (CREO PSO4 Limited Rig, Kobaltregelstange). Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Surge. Der Test geht voraussichtlich pünktlich am Veröffentlichungstag live. Habt ihr Fragen? Dann könnt ihr hier unsere Tester von The Surge befragen.