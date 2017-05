The Surge: Grafik-Vergleich zwischen PC, PS4 und Xbox One im Video

Am 16. Mai ist The Surge für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Für Besitzer mehrerer Plattformen haben wir einen Grafikvergleich angefertigt. Im Video unterhalb erfahrt ihr also, welche Version grafisch die Nase vorn hat. Der PC ist ein Intel Core i7-980X mit 3,3 GHz, 16 GB RAM und einer Grafikkarte vom Typ Nvidia Geforce 980 GTX. Außerdem wurde auf der "Standard"-PS4 gespielt. Auf der Pro-Variante von Sonys Konsole wird aber ohnehin "nur" eine bessere Framerate geboten. Darüber hinaus gehende Optimierungen gibt es nicht.

Wer sich außerdem für die spielerischen Qualitäten von Deck 13s "SciFi-Dark-Souls" interessiert, dem sei unser Test zu The Surge ans Herz gelegt. So viel sei verraten: Wir waren durchaus angetan. Es ist eine klare Steigerung im Vergleich zum indirekten Vorgänger Lords of the Fallen aus gleichem Hause festzustellen. Wie die internationale Presse wertet, erfahrt ihr in unserer Test-Übersicht zu The Surge. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Surge.