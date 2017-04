The Surge: Gold-Status erreicht & PS4 Pro-Support bestätigt

Dem Release von The Surge am 16. Mai 2017 steht nichts mehr im Weg. Wie das Entwicklerteam von Deck 13 und Publisher Focus Home Interactive in einer Pressemitteilung verkündet haben, hat der kommende Action-Titel den Gold-Status erreicht. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel oder digital zur Verfügung stehen und kann bereits über Steam vorbestellt werden. Zusätzlich zur Vorbestellung gibt es drei exklusive Items, die in The Surge einsetzbar sind.

Darüber hinaus wird der Titel die PlayStation 4 Pro unterstützen. Demnach haben Spieler auf Sonys stärkerer Konsole die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Einstellungen. Wer die zusätzliche Power in die Grafik stecken möchte, kann The Surge in dynamischem 4K bei 30 Bildern in der Sekunde spielen. Die andere Option bietet die ursprüngliche 1080p-Auflösung, allerdings bei 60 Bildern in der Sekunde. Ein kommendes Update soll zudem HDR-Support ins Spiel bringen. Weitere Meldungen und Videos zu The Surge findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech