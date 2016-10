The Soulkeeper: Entwicklung des Open World RPGs schreitet voran

Das Open-World-Rollenspiel The Soulkeeper haben sicher nicht viele RPG-Fans auf dem Radar. Das Spiel startete als Mod für Unreal Tournament, nahm dann aber so große Ausmaße an, dass sich die Entwickler im vergangenen Jahr dazu entschlossen, auf die Unreal Engine 4 zu wechseln und The Soulkeeper zu einem eigenständigen RPG zu machen.

Seitdem wurde es aber still um das Projekt, bis vor wenigen Monaten eine Demo auftauchte, welche eine Virtual-Reality-Version des Spiels zeigte. Es schein, als hätte sich das Projekt erneut gewandelt. Weg von einem epischen Fantasy-Rollenspiel in einer riesigen, offenen Spielwelt, hin zu einer Art Dungeon Crawler in VR mit vielen Kämpfen. Nun meldeten sich die Entwickler in einem Interview mit der Website OnlySP zurück.

Sie erklären, dass es sich bei The Soulkeeper und The Soulkeeper VR um zwei separate Spiele handeln würde. Das VR-Spiel wäre als eine Art Vorgeschichte zu verstehen, welche die Hintergrundgeschichte des Open-World-RPGs einläutet. Da Virtual Reality momentan so gefragt wäre, hätte man sich dazu entschlossen, sich erstmal auf dieses Spiel zu konzentrieren. Das würde aber nicht bedeuten, dass man nicht auch am Hauptspiel arbeite. Die Entwicklungsarbeiten an diesem würden ebenfalls sehr gut voranschreiten.

Nach wie vor plant man, The Soulkeeper als Episodenspiel zu veröffentlichen. Jede Episode wird die Hauptgeschichte voranbringen und eine Reihe von Nebenquests einführen. Bei allen Quests will man darauf achten, dass sich diese natürlich anfühlen. Jede Quest soll logisch aufgebaut sein und einen Zweck erfüllen. Man will die typischen Füllerquests wie "Bring mir 20 Hörner von Ziegen" oder "Töte 30 Ratten in meinem Keller" vermeiden.

Die Entwickler erklären überdies, dass die Entwicklung aller Systeme für das Spiel gut voranschreiten würden - inklusive des Drachenreitens. Im Spiel wird man an einem bestimmten Punkt einen Drachen als Reittier erhalten und mit ihm über die riesige Fantasy-Welt fliegen können.

Ein Relesetermin für das Hauptspiel steht momentan noch nicht fest, doch den VR-Ableger will man nach Möglichkeit noch Ende dieses Jahres veröffentlichen.

