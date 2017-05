The Secret World Legends: So sieht das Free2Play-Modell aus

Mit einem Free2Play-Modell will Funcom den Spielern das frühere MMORPG The Secret World jetzt als Koop-RPG mit dem Namenszusatz "Legends" näher bringen.

Bei Free2Play schrillen allerdings bei vielen Spielern die Alarmglocken, weswegen die Entwickler ihr Geschäftsmodell jetzt näher vorgestellt haben. Grundsätzlich ist der gesamte Content von The Secret World Legends kostenlos - das schließt auch die Updates in Form der sogenannten "Issues" mit ein. Damit könnt ihr der Story des Spiels von London über Neu England, Ägypten, Transsilvanien bis nach Tokio gratis folgen. Während des Spielens ist es möglich, alles freizuspielen und zu erhalten, was es auch im Ingame Shop gibt.

Allerdings existieren auch zwei Währung. Einmal die "Marks of Favour" und "Aurum" . "Marks of Favour" könnt ihr euch im Spiel verdienen, indem ihr die Herausforderungen meistert oder, wenn ihr Items im Auktionshaus verkauft. "Aurum" dagegen erhaltet ihr, wenn ihr es euch gegen echtes Geld kauft. Mit "Aurum" lassen sich auch "Marks of Favour" erwerben. Es ist auch möglich, "Marks of Favour" gegen "Aurum" einzutauschen.

Das Free2Play-Modell von The Secret World Legends hört sich interessant an. (1) Quelle: Funcom

Ein Beispiel: In The Secret World Legends gibt es neun Klassen, die ihr alle kostenlos spielen könnt. Jede Klasse besitzt zwei Waffen. Weitere Waffen könnt ihr freispielen, indem ihr "Marks of Favour" sammelt. Diese erhaltet ihr, indem ihr die Herausforderungen meistert, Items im Auktionshaus verkauft oder sie mit "Aurum" erwerbt. Selbst ausprobieren dürft ihr das bei Release am 26. Juni.

Was haltet ihr von dem neuen Free2Play-Modell für The Secret World Legends? Hört es sich fair an?

Quelle: Pressemeldung