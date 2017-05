Wer auf ein Rollenspiel wartet, das den Fokus auf Story und Quests mit geheimnisvollen Geschichten legt, der sollte sich den 26. Juni rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag startet The Secret World Legends, die Free2Play-Version des MMORPGs The Secret World.

Mit The Secret World Legends findet ein Relaunch des Onlinespiels statt, der einige Änderungen beinhaltet. So wird das Spiel nicht mehr als MMORPG bezeichnet, sondern als storylastiges Rollenspiel, das noch mehr Wert auf das Erzählen spannender Geschichten legt, aber in einer "Shared" Onlinewelt spielt. Dies heißt, dass die MMO-Elemente deutlich zurückgefahren werden.

Ihr werdet euch allerdings mit anderen Spielern in einem zentralen Hub, Agartha, treffen können, um Gruppen zu bilden. Von dort aus erlebt ihr spannende Quests in Instanzen, die besonders dicht erzählt sein sollen. In diesen Quests liegt der Fokus auf euch, dem Helden, der im Mittelpunkt der Geschichten steht. Euren Helden verbessert ihr anhand von besonderen Kräften sowie mächtiger Ausrüstung. So ausgestattet, reist ihr durch die Welt, um Verschwörungen aufzudecken und übernatürliche Wesen zu bekämpfen.

Wollt ihr The Secret World eine zweite Chance geben, dann behaltet den 26. Juni im Hinterkopf, wenn das Rollenspiel neu gestartet wird.

