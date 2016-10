The Order: 1886: Spielemarke hat angeblich eine Zukunft

Wie sieht es denn mit einer Fortsetzung zum Playstation-4-Actiontitel The Order: 1886 aus? Die Geschichte war eigentlich nicht komplett abgeschlossen und es gab viele Hinweise auf ein Sequel.

Doch sowohl Publisher Sony als auch das Entwicklerstudio Ready at Dawn hielten sich bisher bedeckt, was die Zukunft der Serie angeht. Jetzt meldete sich Creative Director Ru Weerasuriya zu Wort und macht den Fans Hoffnung. Er erklärt, dass es eine Zukunft für die Marke geben würde. Vom ersten Tag an hätte man diese Zukunft vorbereitet und darauf hingearbeitet. Die Geschichte rund um die Nachfahren der Ritter von König Arthur sei viel umfangreicher als das, was man im Spiel gesehen habe. Die gesamte Marke würde sogar über die Geschichten hinausgehen, die man sich ausgedacht hat.

Ob Sony allerdings die Zukunft von The Order: 1886 vorantreiben möchte, das sollten die Fans besser Sony fragen. Es gibt also noch Hoffnung, dass man vielleicht eine Fortsetzung zum Actionspiel sehen könnte. Doch letzten Ende entscheidet dies Sony als Publisher des Spiels.

Quelle: DualShockers