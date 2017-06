The Mage's Tale: VR-Rollenspiel-Ableger zu The Bard's Tale 4 erschienen

So interessant Virtual Reality auch ist, bisher fehlen die Knallerspiele, die einen wirklich davon überzeugen, sich eine VR-Brille zu kaufen.

Mit The Mage's Tale hat das Entwicklerstudio inXile jetzt aber ein RPG veröffentlicht, welches in diese Richtung gehen könnte. Ihr seid ein Zauberlehrling, der seinen Meister befreien und die Welt vor einer finsteren Macht retten muss. Während eurer Abenteuer bekämpft ihr Monster mit Magie, erkundet gefährliche Dungeons und müsst fiese Fallen und knifflige Puzzles meistern. Gespielt wird mit einer VR-Brille und den Oculus-Touch-Controllern. Das RPG ist exklusiv für Oculus Rift erschienen.

inXile Entertainment nutzt die Erfahrungen, die man mit The Mage's Tale machen konnte und lässt diese in die Entwicklung des kommenden The Bard's Tale 4 einfließen. Beide Spiele sind in der derselben Spielwelt angesiedelt und nutzen dieselbe Grafik, die - wie ihr im Trailer sehen könnt - durchaus beeindruckend ist.

Möchtet ihr selbst sehen, wie ein modernes VR-Rollenspiel aussehen kann, dann könnt ihr euch The Mage's Tale jetzt für 39,99 Euro über den Oculus Store kaufen - Voraussetzung ist allerdings eine Oculus-Rift-VR-Brille.

Quelle: 4Players