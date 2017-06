The Long Journey Home: Einfacherer Story-Modus veröffentlicht

So viel Spaß das Weltraumspiel The Long Journey Home auch macht, ganz einfach ist das Spiel nicht. Das Feedback der Fans wurde nun erhört, denn das Entwicklerstudio Daedalic veröffentlichte ein neues Update für das Spiel, das einen einfacheren Story-Modus einführt.

Wer diesen Modus wählt, der wird nicht gleich von Anfang an mit großen Herausforderungen konfrontiert. Stattdessen führt euch eine einfachere Lernkurve langsam voran, bis ihr bereit dazu seid, euch auch den größeren Gefahren zu stellen, die so eine Reise in die unbekannten Weiten des Weltalls mit sich bringt, denen ihr euch dann in den Modi "Abenteuer" (zuvor Entdecker) und "Rogue" stellen müsst. Diese beiden Spielmodi bieten euch Hardcore-Survival-Gameplay, bei dem die Ressourcen knapp sind. Zudem müsst ihr sehr auf eure diplomatischen Fähigkeiten achten, da euch jeder Fehltritt das Leben kosten kann.

Der Story-Modus bietet euch wertigere Ressourcen, vorteilhaftere Handelskonditionen und mehr erdähnliche Planeten, auf denen ihr nicht mehr so häufig extremen Bedingungen ausgesetzt seid. Darüber hinaus erwarten euch weniger Gefahren beim Erkunden und Abbau von Ressourcen auf Planeten. Das Landemodul hält mehr aus und ihr erhaltet weitere Hilfe wie einen größeren Radius, um einfacher in stabile Orbits einzuschwenken. Zudem verursachen schlechte Umweltbedingungen weniger Schaden am Schiff und am Landemodul. Diese Änderungen führen dazu, dass ihr euch mehr Zeit lassen könnt, die Galaxie zu erkunden, euer Schiff aufzurüsten und euch der Kopfgeldjagd zu widmen.

Wer weiterhin die Herausforderung liebt, der kann den Abenteuer-Modus wählen, der euch einem harten, aber lohnenden Universum und seinen Konsequenzen gegenüberstellt. Wer die ultimative Survival-Herausforderung sucht, der wählt den Rogue-Modus. Das Update für The Long Journey Home bringt außerdem noch mehrere Verbesserungen mit sich wie etwa, dass ein installiertes wichtiges Gerät nicht mehr versehentlich ausgebaut werde kann, eine Zielanzeige für Waffen sowie die Möglichkeit, zwischen nativem- und windowed- Vollbildmodus zu wechseln. Wollt ihr wissen, wie gut das Spiel geworden ist, dann lest euch unseren Test durch.

Quelle: Pressemeldung